10 сентября, 18:40 (обновлено 10.09.2026 18:58)Происшествия
Интервалы движения поездов увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной стал человек на путях. Движение сейчас введено в график.
Ранее на Бутовской линии метро временно увеличивали интервалы движения из-за человека на путях. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи". При этом движения в обратном направлении – от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова" – не было.
До этого интервалы движения поездов были увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Причиной тоже стал человек на путях. Спустя время движение было восстановлено.