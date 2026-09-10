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10 сентября, 18:40 (обновлено 10.09.2026 18:58)

Происшествия

Интервалы движения поездов увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стал человек на путях. Движение сейчас введено в график.

Ранее на Бутовской линии метро временно увеличивали интервалы движения из-за человека на путях. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи". При этом движения в обратном направлении – от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова" – не было.

До этого интервалы движения поездов были увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Причиной тоже стал человек на путях. Спустя время движение было восстановлено.

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