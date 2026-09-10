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10 сентября, 18:06

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Tokyoreporter: в Японии чиновник крал использованные средства гигиены из туалета

В Японии чиновника уличили в краже использованных средств гигиены из женского туалета

Фото: 123RF.com/packshot

62-летний сотрудник регионального управления Нантан в японской префектуре Киото добровольно ушел в отставку после того, как его уличили в неоднократных проникновениях в женский туалет на рабочем месте и краже использованных гигиенических средств. Об этом сообщает портал Tokyoreporter.

По данным властей, мужчина заходил в женский туалет, когда рядом никого не было, и забирал выброшенные средства гигиены. О происходящем стало известно случайно: полицейские подошли к его автомобилю на парковке торгового объекта в соседней префектуре Осака и во время проверки заметили похищенные предметы на пассажирском сиденье.

После этого в Киото началось внутреннее расследование. Чиновник признался в содеянном и рассказал, что заходил в женский туалет во время сверхурочной работы, когда этаж был пуст. За нарушение ему назначили дисциплинарное отстранение от работы сроком на три месяца. После объявления наказания мужчина подал заявление об увольнении.

Ранее в США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино по подозрению в краже около 100 кошек. Некоторые питомцы уже вернулись к своим настоящим владельцам. Как рассказали в полиции, американка искренне считала, что помогает животным, однако ее действия привели к их страданиям. Правоохранители выразили надежду, что женщина получит необходимую психиатрическую помощь.

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