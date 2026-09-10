Tokyoreporter: в Японии чиновник крал использованные средства гигиены из туалета

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62-летний сотрудник регионального управления Нантан в японской префектуре Киото добровольно ушел в отставку после того, как его уличили в неоднократных проникновениях в женский туалет на рабочем месте и краже использованных гигиенических средств. Об этом сообщает портал Tokyoreporter.

По данным властей, мужчина заходил в женский туалет, когда рядом никого не было, и забирал выброшенные средства гигиены. О происходящем стало известно случайно: полицейские подошли к его автомобилю на парковке торгового объекта в соседней префектуре Осака и во время проверки заметили похищенные предметы на пассажирском сиденье.

После этого в Киото началось внутреннее расследование. Чиновник признался в содеянном и рассказал, что заходил в женский туалет во время сверхурочной работы, когда этаж был пуст. За нарушение ему назначили дисциплинарное отстранение от работы сроком на три месяца. После объявления наказания мужчина подал заявление об увольнении.

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