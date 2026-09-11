Европейский вещательный союз отказал Казахстану в участии в "Евровидении"

Фото: depositphotos/Oleksandr_Gusev

Европейский вещательный союз (EBU) отклонил заявку казахстанского медиахолдинга "Хабар" на полноправное участие в музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление союза.

В EBU отметили, что "Хабар" остается уважаемым ассоциированным членом организации, однако в настоящее время не соответствует критериям для полноправного членства. Причиной отказа названо то, что Казахстан не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации.

Как подчеркивает Politico, "Хабар" уже пять раз представлял республику на детском "Евровидении", где казахстанские артисты дважды занимали второе место. Тем не менее ассоциированное членство не гарантирует автоматического участия в основном конкурсе.

71-й по счету конкурс "Евровидение" состоится в болгарском городе Бургас. Полуфиналы конкурса запланированы на 11 и 13 мая 2027 года, финал – на 15 мая. Кроме того, мероприятия, посвященные "Евровидению", пройдут в Софии, Пловдиве и Варне.

Ранее стало известно, что Нидерланды не будут участвовать в "Евровидении" в 2027 году из-за Израиля. В Амстердаме заявили, что мероприятие перестало быть нейтральным, поскольку одна из стран-участниц все еще вовлечена в крупномасштабный военный конфликт.