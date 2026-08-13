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13 августа, 12:37

Шоу-бизнес

"Евровидение-2027" пройдет в болгарском Бургасе

Фото: depositphotos/Oleksandr_Gusev

Организаторы "Евровидения" объявили, что 71-й по счету конкурс состоится в болгарском городе Бургас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление организатора.

Полуфиналы конкурса запланированы на 11 и 13 мая 2027 года, финал – на 15 мая. Кроме того, мероприятия, посвященные "Евровидению", пройдут в Софии, Пловдиве и Варне.

"71-й конкурс песни "Евровидение" состоится на прекрасном черноморском побережье Болгарии", – отметили организаторы.

В 2026 году победительницей юбилейного, 70-го музыкального конкурса стала болгарская певица Дара. Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

При этом сообщалось, что страна-победительница может утратить право принять у себя грядущее мероприятие. По новым правилам, EBU может потребовать проведение независимой оценки безопасности региона победителя, а в случае негативной оценки назначить альтернативную телекомпанию-организатора.

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