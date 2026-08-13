Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словами "расценка" и "бурохиос"

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Радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" и радио "Судного дня", вышла в эфир в четверг, 13 августа, со словами "расценка" и "бурохиос". Первое сообщение прозвучало в 10:39 по московскому времени, а второе – в 11:32, сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи".

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее также называют "Жужжалкой".

Радио работает на частоте 4 625 килогерц и известно своими загадочными короткими сообщениями, состоящими из кодовых слов. Ее активность регулярно отслеживают радиолюбители и исследователи.

9 августа УВБ-76 передала послание со словом "шрамоскот". Его можно было услышать в 15:41 по московскому времени.