Пятое сообщение за день прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Фото: 123RF.com/nayneung1

На радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция "Судного дня", зафиксировали пятое за день сообщение. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Сигнал под названием "Бретонский" был передан в 14:27 по московскому времени. До этого, в 13:59, прозвучало четвертое сообщение с двойным сигналом – "Канокбит" и "Декогреб".

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее также называют "Жужжалкой".

Ранее в четверг, 6 августа, в эфире радиостанции зафиксировали еще три сообщения. Первое прозвучало в 12:32 по московскому времени и содержало сигнал "казус".

Второе зафиксировали через несколько минут, оно было с двойным сигналом "лисолаос" и "знакосруб". В третьем сообщении прозвучали сразу три сигнала – "крабонаст", "тассошифр" и "килорыск".