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27 июля, 15:27

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала слова "адоглет" и "анархистка"

Фото: 123RF.com/nonneestudio

Военная радиостанция УВБ-76, известная как "жужжалка" или радиостанция "Судного дня", прервала молчание. Об этом сообщает Life.ru.

В эфире прозвучали фразы "адоглет" и "анархистка". Трансляция велась в привычной манере, чередуясь с характерным гулом. Пользователи Сети заметили необычные сигналы, что вызвало широкий резонанс.

Радиостанция "Судного дня" работает примерно с 1975 года. Свое прозвище "жужжалка" она получила из-за постоянно транслирующегося на частоте 4 625 кГц жужжащего звукового сигнала, который иногда прерывается и включается передача голоса на русском языке.

Ранее УВБ-76 вышла в эфир с сообщением "аракогнев". Этот сигнал специалистам удалось поймать 20 июля.

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