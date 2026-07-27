Радиостанция "Судного дня" передала слова "адоглет" и "анархистка"

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Военная радиостанция УВБ-76, известная как "жужжалка" или радиостанция "Судного дня", прервала молчание. Об этом сообщает Life.ru.

В эфире прозвучали фразы "адоглет" и "анархистка". Трансляция велась в привычной манере, чередуясь с характерным гулом. Пользователи Сети заметили необычные сигналы, что вызвало широкий резонанс.

Радиостанция "Судного дня" работает примерно с 1975 года. Свое прозвище "жужжалка" она получила из-за постоянно транслирующегося на частоте 4 625 кГц жужжащего звукового сигнала, который иногда прерывается и включается передача голоса на русском языке.

Ранее УВБ-76 вышла в эфир с сообщением "аракогнев". Этот сигнал специалистам удалось поймать 20 июля.