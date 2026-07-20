Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "аракогнев"

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Радиостанция УВБ-76, известная также как радио "Судного дня" или "жужжалка", вышла в эфир с сообщением "аракогнев". Об этом пишет телеграм-канал "УВБ-76 логи", занимающийся отслеживанием активности вещателя.

Специалистам удалось поймать сигнал в 12:35 по московскому времени в понедельник, 20 июля.

Радиостанция "Судного дня" работает примерно с 1975 года. Свое прозвище "жужжалка" она получила из-за постоянно транслирующегося на частоте 4 625 кГц жужжащего звукового сигнала, который иногда прерывается и включается передача голоса на русском языке.

Назначение УВБ-76 вызывает споры: одни считают, что она поддерживает связь с атомными подлодками, другие – что она связана с внеземными цивилизациями. При этом конспирологи предполагают, что она является частью системы "Мертвая рука", предполагающей обрывание сигнала в случае, если по России нанесут ядерный удар. Однако, несмотря на многократные случаи ее молчания, это не приводило к каким-либо последствиям.