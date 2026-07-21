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Происшествия

Крупный пожар произошел на производстве полимеров в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На заводе по производству полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Предварительная площадь возгорания достигала 5,9 тысячи квадратных метров. Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь.

Дальнейшее распространение пламени остановлено. Однако в ведомстве добавили, что тушение серьезно осложняется высокой пожарной нагрузкой в цехах и сильным порывистым ветром.

Ранее логистический парк "Южные врата" загорелся в Домодедове после атаки БПЛА. Кроме того, один из дронов ВСУ попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южном. Но там обошлось без возгорания.

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