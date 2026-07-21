02:39Происшествия
Крупный пожар произошел на производстве полимеров в Ленинградской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На заводе по производству полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Предварительная площадь возгорания достигала 5,9 тысячи квадратных метров. Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь.
Дальнейшее распространение пламени остановлено. Однако в ведомстве добавили, что тушение серьезно осложняется высокой пожарной нагрузкой в цехах и сильным порывистым ветром.
Ранее логистический парк "Южные врата" загорелся в Домодедове после атаки БПЛА. Кроме того, один из дронов ВСУ попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южном. Но там обошлось без возгорания.