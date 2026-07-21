Актер Зейн: 50 человек отравились наркотиками во время съемок "Титаника"

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Во время съемок фильма "Титаник" не менее 50 человек отравились наркотиком, который могли подсыпать в суп с морепродуктами. Об этом изданию Daily Mail рассказал актер Билли Зейн, сыгравший роль Кэла в культовой картине.

Артист отметил, что под действие галлюциногена попал в том числе режиссер Джеймс Кэмерон. Зейн добавил, что тогда многие обратились к медикам за помощью. При этом Кэмерон смог справиться с последствиями отравления сам, вызвав рвоту. А актер Билл Пэкстон, несмотря на недомогание, вернулся на съемочную площадку и выпил пиво.

Зейн указал, что сам не отравился в тот день, так как не был на рабочем месте и не участвовал в съемках сцен из "современной" части фильма. Актер не смог сказать, кто виновен в этом инциденте, но в шутку предположил, что случай стал "секретом успеха" картины.

Ранее актер Джейсон Льюис, сыгравший роль в сериале "Секс в большом городе", рассказал, что столкнулся с большими трудностями и голодом на старте карьеры. Он отметил, что в то время мог себе позволить купить лишь кусочек сыра и огурец. Кроме того, около полугода актер спал на полу.