Hollywood Reporter: компания Universal готовит продолжение "Гринча" с Джимом Керри

Фото: кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"; режиссер – Рон Ховард; производство – Universal Pictures

Студия Universal готовит продолжение рождественской комедии "Гринч – похититель Рождества", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, голливудский актер Джим Керри может вновь воплотить на экране образ Гринча – ведутся соответствующие переговоры. Режиссером выступит двукратный обладатель "Оскара" Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.

Работу над сценарием ведут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел. Эти авторы известны благодаря работе над сериалами "Барри", "Кремниевая долина", "Вице‑президент" и "Умерь свой энтузиазм".

Фильм "Гринч – похититель Рождества" вышел в 2000 году и имел большой успех в прокате – сборы в США составили 260 миллионов долларов, а общемировые – 345. Кроме того, фильм получил "Оскар" за лучший грим.

Процесс перевоплощения Керри в Гринча занимал до 8 часов в день. По словам актера, в первый съемочный день он был готов отказаться от роли и вернуть 20‑миллионный гонорар. Выдержать нагрузку Керри помог специалист, обучавший агентов ЦРУ противостоять пыткам. Позже время на грим удалось сократить до 3 часов.

Картина стабильно входит в топ‑10 самых популярных рождественских фильмов в последние 5 лет. К примеру, в 2025 году фильм набрал 962 миллиона минут просмотров и занял 2-е место в чарте, уступив лишь картине "Один дома".

Ранее стало известно, что актеры Филипп Янковский, Анна Михалкова, Ростислав Бершауэр и Анастасия Немоляева появятся в современной киноадаптации повести сценариста и режиссера Карена Шахназарова "Курьер".

Главного героя картины, 17-летнего Ивана Мирошникова, сыграет Денис Косиков, который известен зрителям по проектам "На автомате" и "Радар". Янковский, в свою очередь, появится на экранах в роли отца Кати, Семена Кузнецова. Родителей Ивана, Лидию и Федора Мирошниковых, сыграют Михалкова и Бершауэр.

