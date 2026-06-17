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17 июня, 16:03

Культура

Майк Майерс дал фанатам надежду на съемки четвертой части "Остина Пауэрса"

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Канадский актер Майк Майерс намекнул на то, что серия комедий об Остине Пауэрсе может получить продолжение. Такое заявление он сделал в эфире онлайн-шоу Тревора Ноа.

Один из поклонников спросил артиста об "Остине Пауэрсе" и уточнил, возможно ли, что на экраны выйдет четвертая часть. Майерс ответил коротким "да", не став вдаваться в подробности.

Ранее Майерс говорил, что хотел бы сняться в новой картине об Остине Пауэрсе. При этом он был бы рад, если следующая часть была бы посвящена главному злодею серии – доктору Зло.

Тем временем стартовал съемочный процесс фильма "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли. Команда находится в Мангистауской области Казахстана. Съемки должны завершиться в конце 2026 года, в прокат картина выйдет в 2027 году.

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