Названа дата премьеры приквела "Рэмбо"

Фильм "Джон Рэмбо" выйдет в прокат 4 июня 2027 года. Информация об этом появилась в социальных сетях студии Lionsgate. Эта лента станет приквелом картины "Рэмбо: Первая кровь".

В новом фильме покажут жизнь молодого Рэмбо и то, как он превратился в культового героя. Сюжет развернется во времена Вьетнамской войны. Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко. Режиссером картины выступил Ялмари Хеландер.

Исполнитель роли Рэмбо в классических фильмах франшизы Сильвестр Сталлоне, в свою очередь, стал исполнительным продюсером проекта вместе с братьями Руссо, Далласом Соннье, Тревором Шортом и Амандой Пресмик. Съемки боевика прошли в Таиланде, они уже завершены.

Персонаж Рэмбо изначально появился в романе "Первая кровь" Дэвида Моррелла в 1979 году. Одноименная экранизация со Сталлоне в главной роли вышла в 1982 году. Эта история о ветеране Вьетнамской войны, который приехал в маленький город и столкнулся с жестокостью и грубостью местного шерифа. Почувствовав бесправие, Рэмбо решает в одиночку бороться с произволом полиции.

Всего вышло пять фильмов франшизы, суммарно они собрали в прокате 819 миллионов долларов. Премьера последней на сегодняшний момент части "Рэмбо: Последняя кровь" состоялась в 2019 году.

Ранее СМИ писали, что Сталлоне и режиссер Квентин Тарантино решили сделать проект об эпохе 1930-х годов. Это будет мини-сериал, где звезда боевиков выступит в качестве сорежиссера.