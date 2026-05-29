Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала IT-компании помочь с профилактикой абортов в России. Трансляция заседания велась на странице СФ в соцсети "ВКонтакте".

"Девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, не должны оставаться наедине со своими тревогами. В этом смысле сеть Интернет тоже нужно сделать территорией поддержки семьи", – сказала Матвиенко.

В связи с этим она предложила скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах – в первую очередь браузеры должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи. Также женщин необходимо предупреждать о том, чем может грозить аборт.

Ранее Минздрав России ужесточил требования к медицинским учреждениям, проводящим аборты. Проведение данной процедуры теперь возможно только в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач – анестезиолог-реаниматолог.

При этом Матвиенко исключила введение запрета на аборты в России. Она подчеркнула, что государство не может запрещать то, что касается частной жизни. Председатель Совфеда призвала мужчин находиться рядом со своей любимой женщиной и брать на себя часть ответственности.

