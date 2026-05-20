Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:58

Общество
Главная / Новости /

Врач Ерофеева: присутствие мужчины на родах может мешать медикам работать

Врач рассказала, почему мужчинам не стоит посещать роды жены

Фото: 123RF.com/dmitrytph

Присутствие мужчины на родах может помешать работе медиков. Об этом рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в беседе с Москвой 24.

По ее мнению, присутствие мужчин во время процесса особенно противопоказано при патологическом течении беременности. В этот момент рядом лучше находиться только квалифицированным специалистам.

"На мой взгляд, это мешает профессионалам работать, потому что акушерство – это экстренная помощь. Никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так", – обратила внимание Ерофеева.

Поддержка супруга в процессе родов важна, но во время потуг происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи, которые не каждый может выдержать.

"Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных", – высказала она свою точку зрения.

По словам эксперта, некоторые женщины не хотят демонстрировать процесс родов, и если будущая мама против, а мужчина настаивает, то приоритет отдается мнению женщины. Однако при обоюдном желании партнерских родов нужно учитывать, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание, особенно если он далек от медицины.

Тем не менее и наличие соответствующего опыта не играет в этом большой роли, поскольку многие врачи также предпочитают не участвовать в родах своих жен.

Если мужчина все же присутствует, он должен быть одет в чистую больничную одежду, бахилы, шапочку и маску. Важно также подготовиться психологически. Врач рекомендовала предварительно показать будущему отцу видеоматериалы родов, чтобы муж мог понять, готов ли он наблюдать за процессом вживую.

Еще одним фактором, на который следует обратить внимание, являются проблемы сексуального характера в паре, поскольку вид родов может их усугубить.

"Что касается сближения пары, оно происходит в процессе беременности, а не при родах. Желание совместно воспитывать малыша определяется не присутствием в родах, а более значимыми вещами: насколько желанный ребенок, как тяжело он достался. Что же касается совместных занятий по подготовке к родам (как дышать, упражнения) – это хорошая идея, мужчина должен в этом участвовать", – подытожила эксперт.

В 2026 году в России планируют разработать стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором. Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.

Минздрав РФ утвердил правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика