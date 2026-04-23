В Госдуме положительно оценили желание мужчин уходить в декрет

Почти половина российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены, показал опрос. Почему это становится нормой и какие факторы влияют на такое решение, расскажет Москва 24.

Смена ролей

Каждый второй российский мужчина не против уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

В частности, 33% опрошенных полностью готовы на декрет в случае необходимости, еще 17% – скорее готовы. Таким образом, впервые с 2015 года количество согласных и несогласных оказалось равным, подчеркнули аналитики.





из текста исследования Если в 2025 году категорических противников было 34%, то в 2026 году их 29%. Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась – с 23 до 21%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) уменьшилась до 50% против 57% годом ранее.

По данным сервиса, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины, фиксировались практически в каждой шестой компании (17%). Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также 1 тысяча представителей работодателей.

Ранее телеканал Москва 24 рассказал историю Глеба Чадина, который решил уйти в отпуск по уходу за вторым ребенком в семье вместо жены из соображений практичности.

"Она работает как самозанятая, поэтому декрет никак не возьмешь, ничего не сделаешь. Я официально работал, и была возможность уйти в декрет. Мне повезло, что жена любит работать, ей нравится свое дело, и она от этого устает меньше, чем от повседневной рутины", – поделился мужчина.

С принятием такой роли согласился и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Семейные варианты бывают разные, почему бы нет? Конечно, сама природа говорит о том, что ребенок должен быть с мамой, ее роль неоценима. Вместе с тем, если семья приняла решение, что нужно папе сидеть с ребенком, а не маме, это совершенно нормально", – сказал депутат телеканалу.

Ранее Владимир Путин подчеркнул во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2025 года, что семья основывается на участии в воспитании детей обоих родителей.

"Наряду с поддержкой материнства нужно продумать меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решения о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию", – сказал президент.

Степень готовности

В отпуске по уходу за ребенком находится порядка 40 тысяч российских мужчин, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Как правило, это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или более высокая зарплата, либо женщина ожидает назначения на должность. В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет, но есть республики, где папы вообще не берут отпуск по уходу за ребенком, это табу по традиционным позициям", – отметила она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Хотелось бы, чтобы и мамы, и папы находились в отпуске по уходу за ребенком. Было бы здорово, если бы был не замещающий отпуск, а хотя бы две недели для отца, чтобы он мог побыть вместе с женой в первые дни, почувствовать себя папой. Если мужчина не менял подгузник, не помогал кормить и мыть малыша, он очень много теряет.

По закону мужчина, как и женщина, может находиться в декрете, подчеркнула парламентарий. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится до полутора лет, от полутора до трех он не компенсируется государством, но рабочее место за родителем сохраняется. При этом оба родителя могут работать в декрете: очно или удаленно, на частичной занятости. Пособие все равно выплачивается до полутора лет, добавила депутат.

Также Бессараб отметила, что долгое время мужчины, в отличие от женщин, не могли пройти бесплатное профобучение и повышение квалификации после выхода из декретного отпуска. Однако теперь паритет в этом плане восстановлен, отметила она.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова рассказала Москве 24, что идея ухода мужчины в декрет все чаще воспринимается как нормальная часть распределения ролей в семье.

"Если говорить о том, в каких ситуациях это целесообразно, не будет универсального ответа, но можно рассмотреть несколько факторов. Например, если доход женщины выше или карьера на данном этапе более чувствительна к перерыву, ее желание быстрее выйти на работу понятно. Конечно, должна быть договоренность внутри пары, насколько оба партнера готовы к такому распределению ролей", – пояснила специалист.

По ее словам, физически организм после родов восстанавливается в среднем около 6-8 недель, однако в ментальном плане все сложнее.





Юлия Метлова семейный психолог Психологическое восстановление и адаптация к новой роли могут занимать значительно больше времени – от нескольких месяцев до года. Важно не торопить процесс и учитывать индивидуальные особенности.

В то же время психолог подчеркнула, что в культуре все еще сохраняются установки, что уход за ребенком – главным образом зона ответственности женщины.

"Поэтому мужчины могут сталкиваться с недоумением или скрытым осуждением. Но все же хочу отметить, что эта тенденция постепенно снижается, особенно в больших городах и среди молодых семей", – добавила эксперт.

На вопрос, может ли мужчина справиться с такими обязанностями, специалист ответила, что дело здесь не в гендере.

"С точки зрения психологии, нет никаких данных, что папа принципиально хуже ухаживает за ребенком. Ключевую роль играет не пол, а скорее навыки и вовлеченность. Есть исследования, которые показывают, что так называемая родительская чувствительность – умение замечать сигналы ребенка, откликаться на них, выстраивать контакт – формируется в процессе взаимодействия, а не задается биологически или гендерно", – пояснила она.

Мужчина, который включается в уход за детьми, обучается этому так же, как и женщина, находится примерно в равных ролях с супругой, обратила внимание психолог. В целом с ребенком лучше справляются те, у кого развита эмпатия, терпение, гибкость и готовность учиться новому.

"Это четыре фактора, которые должны быть у любого вне зависимости от пола, чтобы справиться с рождением и воспитанием детей. Такие качества формируются только в опыте", – подчеркнула эксперт.

По мнению Метловой, семья может самостоятельно находить тот формат, который подходит ей с учетом ресурсов, состояния и возможностей обоих партнеров. Если мужчина берет на себя такую роль, это один из возможных вариантов современной семьи, и он абсолютно нормален, заключила она.

