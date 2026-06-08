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01:48

Политика

Трамп поссорился с ведущей NBC News и ушел с интервью

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп резко прервал интервью с NBC News после перепалки с ведущей по поводу президентских выборов в Штатах в 2020 году.

Трамп, проигравший на выборах в том году, в очередной раз заявил о том, что они были сфальсифицированы. В ответ на это журналистка указала, что Трамп ни разу не предоставил каких-либо доказательств о фальсификации выборов.

"Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания знает, что они сфальсифицированы. Представлено больше доказательств, чем когда-либо", – заявил американский лидер.

Он назвал нечестными выборы 2020 года, а также издания NBC, CNN, ABC и прочие американские телеканалы. После этого Трамп попросил закончить интервью и ушел.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что руководство британской телерадиокомпании BBC пыталось повлиять на исход президентских выборов в США. Президент также поблагодарил издание Telegraph за разоблачение "коррумпированных журналистов".

Указанное СМИ выяснило, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. Корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки. В Белом доме назвали BBC фейковым СМИ.

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