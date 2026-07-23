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23 июля, 17:49

Политика

Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает благоустройство лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты. Об этом говорится в думской электронной базе.

Документ вносит изменения в Лесной кодекс. Теперь в рекреационных лесах можно обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями, но только при условии, что это не потребует вырубки леса – ни сплошной, ни выборочной.

Речь идет о размещении велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс. Кроме того, закон разрешает устанавливать на таких участках элементы благоустройства: беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения и урны.

Закон также уточняет, что перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений будет утверждаться правительством – в том числе для городских лесов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее отмечал, что после принятия закона люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты для прогулок и занятий спортом. Кроме того, это снизит нагрузку на природу, так как движение граждан по благоустроенным дорожкам не будет размывать лес хаотичными тропами.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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