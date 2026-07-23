Жителя Симферополя задержали за оправдание теракта в "Крокусе" и атак ВСУ в интернете

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В Симферополе задержан местный житель, который оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле" и поддерживал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам в комментариях в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Лингвистическая экспертиза заключила, что в комментариях задержанного содержится оправдание терроризма. Кроме того, сотрудники УФСБ обнаружили в интернете записи, в которых мужчина призывал нападать на русских.

25-летний мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что поддался влиянию идеологии, насаждающей межнациональную рознь, после чтения украинских телеграм-каналов, где часто встречал провокационные видеоролики экстремистского характера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете"). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"). За оправдание терроризма ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в СК рассказывали, что почти 1 тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований, объявлены в международный розыск. В отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.

