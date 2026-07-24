24 июля, 22:26Транспорт
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Домодедово принимает и выпускает воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.
Аналогичные меры до этого действовали в авиагаванях Внуково и Шереметьево. Позднее их отменили.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что за сутки к Московскому региону летели более 250 вражеских БПЛА, большая часть из которых была уничтожена на дальних подступах. Также 16 дронов нейтрализованы на подлете к столице.