Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово принимает и выпускает воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Аналогичные меры до этого действовали в авиагаванях Внуково и Шереметьево. Позднее их отменили.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за сутки к Московскому региону летели более 250 вражеских БПЛА, большая часть из которых была уничтожена на дальних подступах. Также 16 дронов нейтрализованы на подлете к столице.