Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 09:57

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и области из-за ожидаемой грозы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 21:00 субботы, 25 июля. Желтый уровень означает потенциальную опасность метеоусловий.

Вместе с тем сильные дожди с грозой прогнозируются в столице и на следующей неделе. За предстоящие пять рабочих дней может выпасть до 80–88 миллиметров осадков.

В субботу днем столбики термометра будут находиться на отметке плюс 19–22 градуса. В воскресенье, 26 июля, осадков не ожидается. При этом 29 и 30 июля, в среду и четверг, возможны экстремальные ливни до 30–40 литров на квадратный метр.

В Москве ожидаются дожди и грозы в выходные

Читайте также


обществопогодагород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика