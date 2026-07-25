Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и области из-за ожидаемой грозы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 21:00 субботы, 25 июля. Желтый уровень означает потенциальную опасность метеоусловий.

Вместе с тем сильные дожди с грозой прогнозируются в столице и на следующей неделе. За предстоящие пять рабочих дней может выпасть до 80–88 миллиметров осадков.

В субботу днем столбики термометра будут находиться на отметке плюс 19–22 градуса. В воскресенье, 26 июля, осадков не ожидается. При этом 29 и 30 июля, в среду и четверг, возможны экстремальные ливни до 30–40 литров на квадратный метр.