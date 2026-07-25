Министр образования Индии подал в отставку

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Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне студенческих протестов из-за утечки экзаменационных материалов. Об этом он написал в соцсети Х.

"Я направил заявление об отставке уважаемому премьер-министру (Нарендре Моди. – Прим. ред.), чтобы антинациональные силы не воспользовались обстановкой, сложившейся в Джантар-Мантаре и во всей стране, чтобы сохранить единство нации, чтобы юридические тонкости не мешали будущему ни одного индийского студента", – отметил он.

По словам министра, во время экзамена 3 мая были зафиксированы нарушения. Правительство страны начало расследование и объявило дату повторного экзамена.

"С самого первого дня я взял на себя ответственность за происходящее и не игнорировал эту ситуацию. Я твердо намеревался не допустить, чтобы из-за экзаменационной мафии пострадали перспективы хотя бы одного талантливого студента", – написал Прадхан.

В Индии прокатилась волна протестов, которые были вызваны скандалом после переноса с мая на июнь медицинских экзаменов из-за утечки заданий тестирования. Их сдавали более 2,2 миллиона человек в свыше чем в 550 городах страны. Протестующие возлагают ответственность за произошедшее на министра образования, требуя его отставки.

Ранее Кир Стармер заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Он объяснил свое решение тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".

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