Вучич планирует подать в отставку после назначения даты парламентских выборов

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Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку после назначения даты парламентских выборов. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.

"Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку", – поделился сербский лидер.

В конце июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель. При этом срок его полномочий истекает весной 2027 года. В случае досрочной отставки выборы по закону должны пройти в течение 90 дней.

Кроме того, Вучич анонсировал парламентские выборы в стране в период между концом сентября и серединой ноября.