В Германии призвали Мерца уйти в отставку вслед за Стармером

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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца последовать примеру британского премьер-министра Кира Стармера и уйти в отставку. Соответствующее заявление фракции опубликовано в соцсети Х.

"Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конце концов всегда терпит крах. Когда же политическая элита Германии наконец сделает такие же выводы?" – указано в тексте.

Стармер объявил об отставке 22 июня. Он покинет должность главы правительства и пост лидера Лейбористской партии. Политик объяснил свой поступок тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".

По словам Стармера, прием заявок на выдвижение на пост главы правительства начнется 9 июля и закончится к летнему перерыву. Таким образом, новый премьер может быть избран до возобновления работы кабмина в сентябре.