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22 июня, 16:08

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Премьер Британии Стармер заявил, что после отставки займется семьей

Премьер Британии Стармер раскрыл, чем будет заниматься после отставки

Фото: Getty Images/Andrew Aitchison

Британский премьер-министр Кир Стармер после ухода в отставку собирается больше времени уделять семье. Об этом он рассказал в своей речи, сообщила газета The Guardian.

"Когда я уйду с самой важной должности в стране, то буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в хорошие, и в плохие времена, и лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью", – заявил он.

Политик подчеркнул, что будет поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию, чем та, которой она была до действующего премьера.

Стармер добавил, что прием заявок на выдвижение на этот пост начнется 9 июля и закончится к летнему перерыву. Он пояснил, что таким образом нового премьера могут избрать до возобновления работы парламента в сентябре.

Политик отметил, что будет исполнять свои обязанности до завершения выборов. Он сделает все для нормальной передачи власти.

Стармер сообщил об отставке 22 июня. Он уйдет с должности главы правительства и с поста лидера Лейбористской партии. Премьер объяснил свое решение тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".

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