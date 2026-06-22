Премьер Британии Стармер заявил, что после отставки займется семьей

22 июня, 16:08Политика
Фото: Getty Images/Andrew Aitchison
Британский премьер-министр Кир Стармер после ухода в отставку собирается больше времени уделять семье. Об этом он рассказал в своей речи, сообщила газета The Guardian.
"Когда я уйду с самой важной должности в стране, то буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в хорошие, и в плохие времена, и лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью", – заявил он.
Политик подчеркнул, что будет поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию, чем та, которой она была до действующего премьера.
Стармер добавил, что прием заявок на выдвижение на этот пост начнется 9 июля и закончится к летнему перерыву. Он пояснил, что таким образом нового премьера могут избрать до возобновления работы парламента в сентябре.
Политик отметил, что будет исполнять свои обязанности до завершения выборов. Он сделает все для нормальной передачи власти.
Стармер сообщил об отставке 22 июня. Он уйдет с должности главы правительства и с поста лидера Лейбористской партии. Премьер объяснил свое решение тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".