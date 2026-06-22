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Великобритания с приходом нового премьера останется такой же враждебно настроенной к России страной, но ее финансовая и военная помощь Украине может быть сильно сокращена. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил политолог Юрий Самонкин.

"Лондон рассматривает нашу страну как геополитического соперника. И даже если действующий премьер-министр уходит, вся элита, вплоть до короля Карла, сохраняется", – указал Самонкин.

Несмотря на то что британская элита подвержена русофобии и страдает от идеи глобалистской войны, внутри государства растет социальное и экономическое недовольство, а также имеются проблемы с миграцией. Поэтому новый премьер-министр будет заниматься стабилизацией внутреннего контура, уверен эксперт.

Соответственно, это приведет к сокращению поставок вооружений Киеву: сначала на 10–15%, а затем на 25–30%. Но если новый премьер продолжит спонсировать Украину в ущерб своей экономике, то его политическая карьера кончится так же быстро, как и у предшественников.

При этом у Запада есть и большое количество претендентов на замену президента Украины Владимира Зеленского. Однако смена главы киевского режима не принесет России ничего хорошего, заявил руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик в эфире радио КП.

По его словам, европейцы и британские спецслужбы смогли усилить свои позиции благодаря коррупционному скандалу. Поэтому глава Минобороны Украины Михаил Федоров выполняет их задачи, уверен эксперт.

"Он в меньшей степени подчиняется Зеленскому и меньше вовлекается в какие-то коррупционные истории Зеленского. Ну и что, нам от этого лучше стало? Враг серьезный, и это не Украина. Это вполне себе четкая система, которая против нас воюет", – сказал Кнырик.

Сам Зеленский не является "полезным идиотом", так как любой другой на его месте будет делать то же самое. В это же время специалист обратил внимание на то, что каждый последующий президент Украины становится хуже предыдущего как для украинцев, так и для россиян.

"В этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции", – резюмировал эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение покинуть свой пост. На этой должности политик находился с 5 июля 2024 года. Стармер продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока не будет избран преемник.

При этом позиция следующего премьер-министра Великобритании по России вряд ли будет отличаться, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.