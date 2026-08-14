Обломки БПЛА повредили склад Wildberries под Тверью

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Обломки беспилотника повредили стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Задымление было оперативно ликвидировано. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, которые обеспечивают безопасность объекта.

"Сотрудники предприятия не пострадали", – добавил Королев.

Ранее в Wildberries и Russ (RWB) сообщили, что меры поддержки для продавцов маркетплейса, которые работают по модели FBS (со склада продавца), зафиксированы до 31 января 2027 года включительно.

Среди продленных мер, например, сниженная комиссия за быструю отгрузку товаров, увеличенный срок автоматической отмены заказов и льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

