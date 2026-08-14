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14 августа, 09:10

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых автобусных маршрутах в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО в ближайшие два года запустят 18 новых автобусных маршрутов, чтобы улучшить транспортную доступность малых населенных пунктов. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"Удобный городской наземный транспорт станет доступнее для более чем 120 тысяч жителей 242 СНТ, деревень и поселков", – отметил мэр.

Новые маршруты соединят небольшие населенные пункты с крупными поселениями, школами и больницами. Пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на экспрессы до метро или со скидкой добираться до станций МЦД и железной дороги.

Для обслуживания маршрутов задействуют 30 маневренных автобусов малого класса. Они подходят для узких местных дорог и будут полностью адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. В салонах установят USB-зарядки и медиаэкраны с информацией об остановках, времени в пути и пересадках.

Пассажиропоток на новых маршрутах составит около 5–6 тысяч человек в день. Первые восемь маршрутов планируют запустить уже в начале осени. Они охватят населенные пункты с населением свыше 20 тысяч человек.

В Бекасове маршруты № 248 и 249 свяжут станцию Рассудово с деревней Ожигово и поселком Зосимова Пустынь. В Филимонковском районе маршруты № 174, 195, 199 и 165 обеспечат связь Графских прудов, Настасьино, Птичного и других населенных пунктов с соседними территориями.

В Троицке маршрут № 180 соединит ЖК "Лесная сказка" и деревню Пучково с микрорайоном "В". Во Внукове маршрут № 224 даст коттеджному поселку Бристоль прямую связь со станцией метро "Рассказовка".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Тимирязевском районе продолжается комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Жителям доступны три линии МЦД с пересадками на метро и МЦК, открыт основной участок МСД, обновлено Дмитровское шоссе, строятся путепроводы и пешеходные переходы.

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