В Алтуфьевском районе полностью расселили 16 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Алтуфьевском районе на северо-востоке Москвы полностью расселили 16 из 22 домов старого фонда в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что в жилье с готовой отделкой переехали более 900 семей из расселенных зданий. Всего в районе хотят расселить 50 старых домов, благодаря чему новое жилье получат около 8,6 тысячи жителей.

Основным механизмом реализации программы остается волновое переселение. После того как жители переезжают в новые квартиры, старые здания сносят, а освободившиеся площадки используют для строительства современного жилья и объектов инфраструктуры.

В проектах предусмотрено возведение жилых комплексов с благоустроенными дворами, подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В подъездах, в свою очередь, есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

"Чтобы переезд участников программы реновации был комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Сервис "Помощь в переезде" можно заказать самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению", – добавил Овчинский.

Ранее Ефимов указывал, что с января по июль 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В городе, например, появилось 39 объектов, в том числе 23 образовательных комплекса, школы и детские сады более чем на 8 тысяч мест, а также 8 спортивных, 4 медицинских и 4 культурных объекта.

