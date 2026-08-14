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14 августа, 11:29

Город

Сергунина: в рамках "Лета в Москве" пройдет фестиваль ландшафтного искусства

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 21 по 30 августа в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках "Лета в Москве" пройдет IX Фестиваль исторических садов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Помимо выставки садово-паркового искусства, посетителей ждет культурная и просветительская программа: концерты, мастер-классы, экскурсии", – рассказала Наталья Сергунина.

В этом году участники исследовали значение живописных уголков для жителей мегаполиса. Например, создательница композиции "Вертикальные сады Ле Корбюзье" обратилась к размышлениям знаменитого французского архитектора о том, какие формы могут принимать природные пространства в растущих и развивающихся городах.

Другая инсталляция – "Живой спектакль" – выполнена в виде амфитеатра, где природа выступает главным действующим лицом. Она подготовлена совместно с Московским драматическим театром имени М. Н. Ермоловой. Во время прогулки посетители услышат аудиодорожку, записанную его ведущими артистами.

Сад "Дивное наивное" стал продолжением выставки в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно", посвященной наивному искусству – одному из ярких направлений художественного примитивизма. Архитекторы предлагают подметить воплощение этой творческой манеры в городских палисадниках, которые нередко украшают сами жители.

Узнать больше об идеях авторов проектов и познакомиться с искусством создания малых архитектурных форм можно будет на экскурсиях. Кроме того, всех желающих приглашают на мастер-классы по икебане, скрапбукингу, ботанической иллюстрации и другие занятия. В выходные программу дополнят концерты.

22 августа на фестивале пройдет День комнатных растений, когда посетители смогут обменяться ростками и побегами. А на 27 августа запланирован круглый стол "Наука в исторических парках".

Вход на экспозицию и большинство мероприятий бесплатный. Подробную программу опубликуют на сайте музея-заповедника "Царицыно".

Ранее Сергунина сообщила, что с начала лета порталом "Узнай Москву" воспользовались 1,2 миллиона раз, а за все время – 32 миллиона. Самым популярным остается раздел "Маршруты", который с января по июль привлек на 40% больше уникальных пользователей, чем в прошлом году.

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