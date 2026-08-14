Жители Московского региона смогут пополнять "Тройку" по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители Московского региона, которые используют карты Сбера, смогут пополнять "Тройку" с помощью СМС. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Это можно сделать без доступа к интернету, Wi-Fi и мобильным приложениям, а также без обращения в кассы и автоматы по продаже билетов в метро", – говорится в сообщении.

В Сбере рассказали, что для пополнения транспортной карты нужно отправить на номер 900 СМС-сообщение со словом "ТРОЙКА", номером карты и суммой платежа. Деньги поступят на электронный кошелек через несколько секунд, при проходе через турникет они запишутся автоматически на карту.

Карты "Тройка" запустили в Москве 2013 году по поручению Сергея Собянина. К настоящему моменту уже произвели более 54 миллионов таких карт. В конце 2023 года выпуск "Тройки" в полной мере локализовали в Москве.

Ранее стало известно, что столичные студенты, получившие специальное уведомление в личном кабинете на mos.ru, смогут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска. При этом продление возможно только в пределах срока действия самой пластиковой карты. Если новый период обучения превышает этот срок, потребуется подать онлайн-заявление на выпуск новой карты.