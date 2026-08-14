В России призвали упростить обжалование автомобильных штрафов

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В России предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Сидякин, его слова приводятся на сайте фракции.

По мнению парламентария, если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать без излишней бюрократии. Сидякин назвал недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно.

Политик подчеркнул, что механизм обратной связи должен быть понятным и доступным. Для этого в официальных приложениях и на сайтах следует ввести отдельные разделы для жалоб и оперативной связи с ответственными службами.

Перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Депутат уверен, что этого достаточно для проверки требования и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис, по мнению Сидякина, даст людям возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и, если она была, вернуть деньги.

Ранее думский депутат Ярослав Нилов предложил вернуть скидку 50% при быстрой оплате штрафов за нарушения ПДД. Подобная скидка действовала в стране с 2016 года при оплате штрафа в течение 20 дней. В прошлом году ее размер снизили до 25%, а срок оплаты увеличили до 30 дней.