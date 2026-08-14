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14 августа, 15:30

Культура

Брусникина заявила, что продолжит руководить "Практикой" после назначения худруком РАМТа

Фото: ТАСС/Елена Мельникова

Заслуженная артистка России Марина Брусникина сохранит пост художественного руководителя театра "Практика" после назначения на должность худрука в Российский академический молодежный театр (РАМТ). Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Пока все остается по-прежнему", – сказала Брусникина.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Брусникина, бывшая с 2023 года на должности главного режиссера РАМТ, стала худруком театра. Кроме того, народный артист РСФСР Алексей Бородин, бессменно на протяжении свыше 40 лет занимавший должность худрука РАМТа, стал президентом театра.

До этого художественным руководителем МХАТ имени Горького стал актер Сергей Безруков. Артист выразил Минкульту РФ благодарность за оказанное доверие.

В свою очередь, МХАТ указал, что с радостью встретил новость о назначении Безрукова новым худруком. Актеры назвали такое решение началом новой яркой страницы в истории театра.

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