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14 августа, 15:43

Происшествия

Неопознанный беспилотник упал в Румынии

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Неопознанный летательный аппарат найден в Румынии недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на румынское министерство обороны.

Находку сделали в окрестностях населенного пункта Лункавица, который относится к уезду Тулча. Расстояние до украинской границы составляет около 5 километров.

В ведомстве пояснили, что аппарат остался незамеченным для радаров системы ПВО из-за предельно малой высоты полета. Он упал в лесном массиве. После этого произошел взрыв, из-за которого началось возгорание. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее истребитель НАТО уничтожил дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии. Из-за случившегося в четырех муниципалитетах на востоке республики объявлялась воздушная тревога.

До этого в Германии заявили о сотнях пролетов подозрительных БПЛА над военными объектами страны. Представитель оперативного командования бундесвера уточнил, что в основном речь идет об одиноких беспилотниках.

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