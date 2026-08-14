В Башкирии молодой человек переоделся в форму ДПС и останавливал машины

Фото: МАХ/"Владимир Севастьянов"

В Туймазах задержали 18-летнего молодого человека, который переоделся в форму инспектора ДПС останавливал автомобили на улице. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в МАХ.

На молодом человеке были светоотражающий жилет с надписью "ДПС", фуражка сотрудника дорожно-патрульной службы и жезл регулировщика. Видео с ним снял очевидец и опубликовал в одном из местных пабликов, после чего запись привлекла внимание правоохранителей.

Личность молодого человека установили и затем задержали его. На него составили административный протокол по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов.

Севастьянов отметил, что действия самозванца могли создать угрозу безопасности дорожного движения. Водители обязаны выполнять требования настоящих инспекторов, чем злоумышленник мог воспользоваться, в том числе в корыстных целях.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде пьяный пассажир напал на таксиста, накинув ему на шею ремень безопасности, после чего угнал автомобиль стоимостью более миллиона рублей. Водитель сумел освободиться и покинуть машину, а злоумышленник повредил салон и кузов, но вскоре двигатель заглох, и его задержали сотрудники ГАИ. Возбуждено уголовное дело.