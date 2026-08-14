Подозреваемый в убийстве девочки под Ростовом признался, что 13 раз ударил ее ножом

Фото: MAX/"Следком"

Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в поселке Пригородном Ростовской области признал свою вину. Видео со следственными действиями опубликовала пресс-служба СУ СК России по региону.

По словам 21-летнего подозреваемого, подросток начала его оскорблять. В итоге мужчина, разозлившись, не менее 13 раз ударил ее ножом. Кроме того, в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Вину свою признаю, раскаиваюсь", – сказал он.

Инцидент произошел вечером 13 августа, злоумышленник ударил ребенка ножом, а через какое-то время ее обнаружил проезжавший мимо автомобилист. В итоге девочка скончалась в больнице.

По данным СМИ, подозреваемый – бывший молодой человек сестры потерпевшей, при этом расставание произошло со скандалом. Мужчина столкнулся с девочкой на улице, и подросток заступилась за сестру. Разговор быстро перерос в перепалку.

