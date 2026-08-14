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14 августа, 10:33

Происшествия

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Ростовской области задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем канале в MAX.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), добавили в пресс-службе СК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и иные предметы, имеющие значение для расследования. Продолжается допрос свидетелей, назначены экспертизы.

Инцидент произошел вечером 13 августа в поселке Пригородном Красносулинского района Ростовской области. По предварительным данным, 21-летний мужчина во время конфликта несколько раз ударил девочку ножом. Затем пострадавшую с множественными ранениями обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Позже девочка скончалась в больнице.

По данным источника РЕН ТВ, 14-летняя девочка случайно встретила на улице бывшего парня своей сестры. По данным СМИ, пара рассталась со скандалом. Потерпевшая заступилась за сестру и начала высказывать нетрезвому мужчине свои претензии. Разговор быстро перерос в перепалку, и в какой-то момент мужчина вытащил нож и несколько раз ударил им школьницу.

Ранее в Новодвинске Архангельской области задержали 32-летнего мужчину по подозрению в расправе над 61-летней женщиной. Уточнялось, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. По версии следствия, мужчина подвозил незнакомую женщину, но в дороге между ними произошел конфликт. Затем фигурант ударил ее ножом, от чего женщина скончалась на месте.

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