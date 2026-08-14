У обитателей Московского зоопарка с начала года родились более 300 детенышей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала года в Московском зоопарке появились на свет свыше 300 детенышей. Это малыши калимантанского безухого варана, мексиканской двухцветной змеи, кошачьих лемуров, капуцина-плаксы, домашних яков и альпака, а еще щенки росомахи, птенцы кудрявых пеликанов, японских журавлей, красных фламинго.

"Сегодня в зоопарке представлено больше 1,2 тысячи видов животных. Многие из них занесены в Красную книгу", – сказала заммэра Наталья Сергунина.

Например, среди новорожденных особей – лучистые черепахи, находящиеся на грани исчезновения в природе, африканские большие геррозавры и такие представители редких видов, как пингвины Гумбольдта и мятные палочники, впервые появившиеся на свет в столичном зоосаде.

Кроме того, московские специалисты заботятся о животных, привезенных из других мест обитания. В этом году новоселом стал барашек Чарли породы уэссан, одной из самых мелких в мире.

Понаблюдать за обитателями зоопарка все желающие могут и онлайн – благодаря трансляциям на городском портале mos.ru. С начала года число просмотров превысило 2,5 миллиона. Камеры установлены в вольерах панд, манула, медоедов, слонов, капибар, карликовых бегемотов, горилл, семейств орангутанов, сурикатов, рысей и других.

Недавно исполнился год с момента начала работы отдела спасения диких животных Московского зоопарка. За это время его специалисты обработали почти четыре тысячи заявок и совершили свыше 1,5 тысячи выездов.

В 2025 году столичный зоосад принял больше 3,2 миллиона гостей.

Ранее сообщалось, что в зоопарке впервые за несколько лет родился детеныш лесного северного оленя. Его мать по кличке Малышка постоянно находится рядом, оберегает его и следит за каждым шагом. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова добавила, что во время прогулок детеныш осторожно подходит к сотрудникам, но после этого снова возвращается к Малышке.

