Московский зоопарк передал более 500 животных в 35 регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк за последние 15 лет передал более 500 животных в 35 регионов России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

"Это в том числе представители редких и уникальных видов, которые в зоологических парках других городов появляются впервые. Столичные специалисты помогают решать вопросы адаптации животных в новых условиях, обмениваются опытом с коллегами из региональных зоопарков и совместно реализуют природоохранные программы", – рассказал Фурсин.

Московский зоопарк выступает координатором ключевых программ Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению редких видов – амурского тигра, белого медведя, дальневосточного леопарда, снежного барса, журавлиных Евразии. Эта работа включает ведение племенных книг, составление рекомендаций по формированию генетически ценных пар и создание резервных популяций.

Обладая статусом головного зоопарка СОЗАР, Московский зоопарк оказывает методическую и консультативную помощь другим зоопаркам страны. Для сотрудников российских зоологических учреждений здесь читают лекции и проводят конференции.

Помогает в этом академия Московского зоопарка – образовательный проект, продолжающий традиции просветительской работы, заложенные еще при основании зоопарка. Преподаватели академии – единственная команда в России, которая одновременно имеет опыт подготовки зоопарковых специалистов и многолетней практической работы с животными.

Одним из примеров переездов стала передача азиатского слона Филимона в Казанский зооботанический сад. В мае 2023 года ему исполнилось 6 лет – возраст, когда молодые самцы в природе готовятся покинуть родное стадо.

Переезд готовился около полутора лет: Филимон выехал из Москвы 4 сентября 2023 года в сопровождении сотрудников обоих учреждений и прибыл в Казань на следующий день. Для него оборудовали современный слоновник с зонами для тренингов, игр и плавания, а также песочным покрытием в зимнем помещении. Московские специалисты выезжали в Казань для помощи в обустройстве вольера и адаптации слона.

В Новосибирский зоопарк переехал самец кустарниковой собаки, родившийся в Московском зоопарке от пары Вицли и Фреи. Когда он достиг возраста, в котором молодые особи в природе покидают родителей, зоологи помогли ему найти новый дом.

Животное постепенно приучали к контейнеру для перелета под ветеринарным контролем. По прибытии самец прошел карантин, а затем встретил свою пару – самку Ману из Франции. Животные быстро поладили и начали совместно устраивать логово.

В Ростов-на-Дону переехали две самки равнинных горилл Клеопатра и Афия. Это стало историческим событием: редкие человекообразные обезьяны вновь поселились в региональном зоопарке спустя 14 лет. Решение о передаче приняли в рамках стратегии по распределению животных между учреждениями, способными обеспечить высокий уровень содержания.

В России лишь три зоопарка могут похвастаться такими редкими обитателями, и ростовский вошел в их число благодаря модернизации вольерного комплекса. Путь в тысячу километров приматы перенесли хорошо, их сопровождали работники Московского зоопарка. Для горилл построили огромный вольер со скалами и водопадом, максимально приближенный к естественной среде обитания.

В Ленинградский зоопарк переехала молодая самка амурского тигра Агафья. Ей 2,5 года, ранее ее вынужденно изъяли из природы в Хабаровском крае для спасения редкого животного. В 2026 году для Агафьи обновили комплекс вольеров, транспортировку организовали с участием ветеринаров и зоологов. Тигрица спокойно перенесла дорогу: самостоятельно вышла из транспортного бокса и начала исследовать новые владения.

Переезд стал частью международной программы по сохранению амурского тигра в неволе, созданной в 2006 году под эгидой ЕАРАЗА, к которой позже присоединились члены СОЗАР. Московский зоопарк координирует эту программу, все перемещения фиксируются в племенной книге.

Наконец, в Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передали самца белого медведя Николая для образования пары с белой медведицей Аяной. Подбор второй половинки проводился по рекомендациям координатора программы по белым медведям СОЗАР. Специально к приезду Николая рядом с вольером Аяны построили новый современный вольер, отвечающий всем актуальным требованиям.

Транспортировку организовали с участием опытных специалистов. Формирование пары – важный шаг в рамках программы по сохранению белого медведя, которая включает создание генетически ценных пар и разработку новых стандартов содержания, ветеринарного обслуживания и транспортировки.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у капибар Малой и Кузьмы появилось потомство. Роды прошли естественно и без осложнений. Самка самостоятельно позаботилась о новорожденном сразу после появления на свет и приступила к его вскармливанию.

В Московском зоопарке также были установлены системы орошения, бассейны с проточной водой и снеговые пушки, чтобы помочь животным легче переносить летнюю жару. Кроме того, для обитателей оборудовали прохладные помещения с кондиционерами и места в тени.