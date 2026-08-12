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12 августа, 08:37

Общество

Сентябрь и октябрь названы лучшими месяцами для отпуска осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня. В ноябре их будет 20, поэтому стоимость одного рабочего дня окажется выше, сообщили RT эксперты.

Если цель – отдохнуть дольше, потратив меньше отпускных дней, специалисты посоветовали воспользоваться ноябрьским праздником. Взяв отпуск 2–3 и 5–6 ноября, можно получить девять дней отдыха – с 31 октября по 8 ноября – благодаря Дню народного единства 4 ноября и выходным.

При этом по Трудовому кодексу хотя бы одна часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд. Поэтому использовать четыре дня в начале ноября можно только в том случае, если сотрудник уже брал или еще возьмет непрерывный двухнедельный отпуск.

Продлить период отдыха без дополнительных отпускных дней можно за счет отгулов за работу в выходные, праздники или переработки. Кроме того, дополнительный оплачиваемый день отдыха могут использовать доноры, если ранее его не брали.

"Если сотрудник сдавал кровь и еще не использовал этот день, его можно добавить к официальным праздникам – он оплачивается и не уменьшает продолжительность ежегодного отпуска", – отметили аналитики.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. По его мнению, это станет признанием объема труда, который они несут, поскольку их свободное время уходит на поездки, кружки и бытовые вопросы.

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