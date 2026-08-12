Защита блогера Гусейна Гасанова обжаловала его заочный приговор

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Защита блогера Гусейна Гасанова подала апелляционную жалобу на заочный приговор Пресненского районного суда Москвы. Об этом сообщил адвокат Михаил Юсупов.

"Мы не согласны с обвинительным приговором. С учетом обстоятельств дела он (блогер. – Прим. ред.) должен быть оправдан", – сказал Юсупов.

По версии следствия, Гасанов, будучи ИП, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии он легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи недвижимости на общую сумму более 68 миллионов рублей.

В итоге Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Блогер также заочно объявлен в международный розыск. Дополнительно у него изъяли нежилое помещение и назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

