Городская инфраструктура Новороссийска будет восстановлена в кратчайшие сроки после ЧП

Фото: МАХ/"Вениамин Кондратьев"

Городская инфраструктура Новороссийска, пострадавшая после атаки БПЛА, будет восстановлена в кратчайшие сроки, заявил глава муниципалитета Андрей Кравченко в MAX.

"Важно, чтобы город как можно скорее вернулся к привычному ритму жизни", – подчеркнул он.

По словам Кравченко, на улице Магистральной повреждено дорожное полотно, из-за чего движение транспорта перекрыто. Проезд обещают полностью восстановить до конца дня.

Кроме того, в городе поврежден водопровод. Работы по его восстановлению частично выполнены, на время ремонта жителям организован подвоз воды. Водоснабжение в полном объеме планируют возобновить в течение суток.

Среди поврежденных объектов фигурирует и общеобразовательная школа. Нанесенный атаками БПЛА ущерб уже оценивается. По словам Кравченко, важно привести объект в порядок к 1 сентября. Кроме того, из-за осколков в здании спортшколы были выбиты стекла.

Также загорелся техникум, но возгорание оперативно ликвидировали. К восстановительным работам уже приступили. День знаний должен пройти для детей безопасно и празднично, резюмировал глава муниципалитета.

Новороссийск подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 12 августа. В результате обломки БПЛА попали на 21 жилой дом и 4 предприятия. Погиб 1 ребенок, еще 12 граждан пострадали.

На фоне атак в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Для быстрой ликвидации последствий ударов функционирует штаб, координирующий работу всех экстренных служб.

