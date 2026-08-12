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12 августа, 12:58

Политика

Мирошник назвал "взращенным неонацизмом" радость Киева после атаки на Новороссийск

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Радость Киева после атаки БПЛА на Новороссийск является "взращенным неонацизмом". Об этом в своем телеграм-канале написал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По словам дипломата, в соцсетях под рубрикой "Из приятного" украинские пользователи выкладывают фото и видео атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города. Он подчеркнул, что эти люди восхищаются гибелью мирных граждан и разрушением объектов гражданской инфраструктуры.

Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 12 августа. В Новороссийске погиб несовершеннолетний, еще 12 человек пострадали. Медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое. Помимо этого, повреждены жилые дома и гражданские объекты в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. На места происшествий прибыли следователи для установления обстоятельств произошедшего.

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