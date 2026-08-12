Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах 18–19 августа

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Всероссийское антитеррористическое учение состоится в школах и детских садах 18–19 августа. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Бугаева, в ходе мероприятия проверят практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны. В этом году к учению впервые присоединятся детсады. Участникам предстоит отработать комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников.

Более того, в сентябре специалисты МЧС России проведут дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами.

По результатам мониторинга антитеррористической защищенности, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается 108 262 объекта образования, подлежащих защите. На 76 745 из них необходимые мероприятия выполнены в полном объеме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что ведомства принимают все необходимые меры для защиты российских учебных заведений от нападений. Он уточнил, что уже изданы и доведены до адресатов соответствующие инструкции министерств.