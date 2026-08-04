Российские школы призвали полностью перевести на электронные учебники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо разработать программу поэтапного перехода на электронные учебники в системе среднего образования. С соответствующим предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратился председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин, передает RT.

По его словам, школьники с первого класса вынуждены носить в рюкзаках тяжелые учебники весь день. Это приводит к нарушениям осанки, перегрузке суставов и мышц, головным болям и переутомлению.

Эксперт считает, что бумажные учебники необходимо заменить электронными. В обращении отмечается, что практически у каждого ребенка есть гаджеты, а оснастить классы планшетами один раз дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и печать. Учебники и задачники, по мнению Шапкина, должны храниться в интернете, в "облаке".

"Прошу рассмотреть данное предложение и дать поручения структурным подразделениям Министерства просвещения Российской Федерации", – заключил Шапкин.

В свою очередь, врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова отметила, что длительная работа вблизи и недостаток времени на улице связаны с развитием близорукости у детей. При этом бумажный учебник также создает зрительную нагрузку, поэтому важны расстояние до текста, продолжительность занятий и перерывы.

Как объяснила специалист, для учебы предпочтительнее планшет или монитор с крупным экраном, а смартфон для длительного чтения не подходит. Шрифт должен позволять читать без наклона головы, освещение – быть равномерным, без бликов, а расстояние до экрана – не менее 30–40 сантиметров. Кроме того, каждые 20–30 минут ребенку нужно переводить взгляд вдаль, а после урока делать полноценный перерыв без телефона. Ежедневно желательно проводить на улице при дневном свете не менее 90–120 минут.

"Таким образом, электронный учебник может быть частью современного образования, но только при соблюдении зрительной гигиены", – заключила врач.

Ранее Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах в рамках программ начального, основного и среднего общего образования. Список в том числе содержит материалы по всем обязательным предметам и истории 32 регионов, включая Донбасс и Новороссию. Кроме того, документ включает учебники по всем обязательным предметам: русскому языку, математике, литературе, обществознанию, истории и другим.