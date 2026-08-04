Путин подписал закон об упрощении регистрации автомобилей в новых регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевающий сроки действия ряда документов и разрешающий продлевать службу пожилых муниципальных чиновников. Документ размещен на портале правовых актов.

Согласно закону, правительство в 2026–2027 годах сможет устанавливать случаи, когда автомобили, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025-го, можно поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и процедуры оценки соответствия техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе.

Упрощенный порядок распространяется на машины, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав страны, а также на автомобили местных юридических лиц. Кроме того, под него подпадают транспортные средства, обращенные в государственную собственность и переданные в казну или государственным организациям.

Закон также продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения и являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок истекал 1 июля 2026-го. Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь действуют бессрочно, а об опеке и попечительстве – в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.

Кроме того, до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз. Решение принимает представитель нанимателя с согласия сотрудника.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Нормы о продлении срока действия документов на недвижимость распространяются на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года, а обновленные правила по усыновлению и опеке – с 1 марта 2026-го.

Ранее Совфед одобрил закон о продлении упрощенного порядка регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними до 1 сентября 2031 года. Норма, устанавливающая "гаражную амнистию", вступила в силу еще в 2021-м. Сейчас же текст документа дополнили с учетом изменений, накопившихся в земельном законодательстве.

В частности, у владельцев появилось еще 5 лет на сбор документов и закрепления за собой гаража или земли по облегченной процедуре. Однако упрощенный порядок действует только при совпадении трех условий: гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также не признанным самовольной постройкой.

