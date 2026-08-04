"Честный знак" заблокировал более 70 тысяч бутылок напитков из Армении

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Государственная система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, произведенных в Армении. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Блокировка затронула отдельные партии минеральной питьевой лечебно-столовой воды "БЖНИ" (BJNI) от завода минеральных вод RRR, природной питьевой воды "Просто Азбука" от компании "ВАТЕРЛОК", а также безалкогольного газированного напитка "Мохито" торговой марки DARBAS от компании "Арсен ев Нерсес". В ЦРПТ уточнили, что ограничения касаются только партий, произведенных в определенные даты, и не распространяются на остальную продукцию.

Заместитель генерального директора центра Реваз Юсупов отметил, что сейчас реализация указанных партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. По его словам, система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей.

Ранее правительство Армении приняло решение о введении запрета на ввоз в страну томатной пасты. Мера вступила в силу 3 августа и будет действовать шесть месяцев. Отмечалось, что ограничение распространяется в том числе на государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).