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30 июля, 16:06

Экономика

В Армении ввели шестимесячный запрет на импорт томатной пасты

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Правительство Армении на заседании приняло решение о введении запрета на ввоз в страну томатной пасты сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.

Ограничение распространяется в том числе на государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрет вступает в силу 3 августа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Владимира Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. В ходе телефонного разговора с президентом РФ Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров из Армении противоречат нормам ЕАЭС.

Он также отмечал, что нерешение вопроса экспортных ограничений может стать началом конца Евразийского экономического союза. Пашинян добавил, что Ереван имеет законное право искать альтернативы.

В частности, Россельхознадзор в конце мая приостановил ввоз из республики свежих огурцов, помидоров, перцев, зеленых культур и клубники. Кроме того, ограничения коснулись свежего винограда и косточковых плодов, в том числе черешни, вишни, сливы, абрикосов, персиков и нектаринов.

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