Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал отставку правительства

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Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа в связи с формированием Национального собрания нового созыва. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Это наше последнее заседание правительства <...> согласно конституции, мы подадим в отставку", – заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

После отставки кабинета президент Армении назначит премьер-министром кандидата, которого выдвинет парламентское большинство – правящая партия "Гражданский договор".

Национальное собрание нового созыва начнет работу в этот же день, а также приступит к формированию нового правительства.

В начале июня в Армении состоялись парламентские выборы, завершившиеся при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах. Она получила 726 819 голосов (49,746%). Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил.