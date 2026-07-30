Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 13:30

Политика

Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал отставку правительства

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа в связи с формированием Национального собрания нового созыва. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Это наше последнее заседание правительства <...> согласно конституции, мы подадим в отставку", – заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

После отставки кабинета президент Армении назначит премьер-министром кандидата, которого выдвинет парламентское большинство – правящая партия "Гражданский договор".

Национальное собрание нового созыва начнет работу в этот же день, а также приступит к формированию нового правительства.

В начале июня в Армении состоялись парламентские выборы, завершившиеся при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах. Она получила 726 819 голосов (49,746%). Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил.

Читайте также


политиказа рубежом

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика