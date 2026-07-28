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28 июля, 14:15

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СВР: в ЕС потребовали от Армении сократить присутствие российского бизнеса

В ЕС потребовали от Армении сократить присутствие российского бизнеса

Фото: 123RF.com/mychadre77

Евросоюз настаивает на том, чтобы правительство Армении сократило присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвало гуманитарные связи с Москвой. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции", – говорится в сообщении.

По данным разведки, армянское правительство убеждают, что выступающих против таких шагов внутренних оппонентов Армении следует "подавить". Поощрять за это Ереван планируют за счет манипуляций обещаниями либерализации визового режима и превращения страны в "процветающий перекресток мира".

В случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армении грозит глубокий экономический кризис, утверждают в российской спецслужбе. В самой Европе, отметили в СВР, понимают, что нарастающие экономические проблемы из-за антироссийской санкционной политики и поддержки Киева не позволят компенсировать Армении многомиллиардные издержки. При этом многие европейские страны уже дали понять, что не готовы открывать свои рынки для армянской продукции.

Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее обсудили по телефону действия республики по вступлению в Европейский союз. В частности, речь шла о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

По словам Пашиняна, правительство его страны будет решать вопрос с референдумом после подачи заявки на членство в Евросоюзе. Он также выразил мнение, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения противоречат армяно-российской договорно-правовой базе.

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